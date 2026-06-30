Vecinos de García levantan plantón en AyD; advierten que volverán

Los manifestantes señalaron que alrededor de 27 colonias permanecen afectadas y que algunas familias han pasado hasta 15 días sin acceso regular al agua potable

Luego de permanecer más de 24 horas en plantón frente a las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, vecinos del municipio de García decidieron retirarse sin obtener una respuesta concreta a sus demandas por la falta de suministro de agua que afecta a decenas de colonias.

Vecinos de García levantan plantón tras más de 24 horas

Acompañados por el alcalde Manuel Guerra, cerca de 300 habitantes bloquearon la calle Matamoros desde el viernes e incluso pasaron la noche en el lugar con la esperanza de entablar un diálogo con autoridades de la paraestatal.

Sin embargo, la dependencia lanzó un comunicado en el que se afirma que el servicio opera de manera regular en el municipio.

Ante esta situación, el edil entregó un escrito con 12 puntos en los que solicita información precisa sobre la operación del sistema de distribución de agua, especialmente en las colonias afectadas.

“Que nos disculpe, pero es una falsedad, una falta de respeto para la gente; por eso le solicitamos 12 puntos muy claros para saber cuáles válvulas abre y cierra y cuándo, para saber en qué polígonos va a haber agua y avisar a nuestra gente. Puras ambigüedades nos respondieron”, expresó.

El alcalde también señaló que desde un inicio se había planteado una mesa de diálogo en el Teatro Municipal de García, encuentro al que, aseguró, no acudieron representantes de Agua y Drenaje.

“Nos dejó plantados. La gente desesperada después de estar 12, 15 días sin agua y luego la indiferencia de no asistir a la charla; por eso me piden ayuda para que se puedan trasladar aquí a la dependencia”, agregó.

Habitantes denuncian cortes prolongados e intermitencia

Mientras tanto, los habitantes continúan enfrentando problemas para realizar actividades básicas en sus hogares. Una vecina de una de las colonias afectadas relató que la situación se ha prolongado por al menos dos meses y que el servicio llega de manera intermitente.

“A veces tenemos o a veces tenemos nada más una hora y la vuelven a cortar; este problema en mi colonia tiene dos meses así. Luego de una conexión supuestamente para arreglar otra colonia, pero a nosotros no nos sale agua”, comentó.

Los manifestantes señalaron que alrededor de 27 colonias permanecen afectadas y que algunas familias han pasado hasta 15 días sin acceso regular al agua potable.

Aunque decidieron levantar el plantón, advirtieron que regresarán el próximo martes para continuar con sus exigencias, ya que consideran que el día feriado anunciado por el Gobierno del Estado dificultará cualquier posibilidad de negociación inmediata con la dependencia.

Los vecinos y el alcalde insistieron en que no desistirán hasta obtener una solución clara y permanente al problema de desabasto que enfrentan.