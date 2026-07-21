Vecinos de Fomerrey 35 denuncian 'desorden' creado por AyD

De acuerdo con los habitantes, las labores comenzaron hace aproximadamente un mes y contemplaban la sustitución de una tubería dañada

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Vecinos de la colonia Fomerrey 35 denunciaron presuntas afectaciones y problemas de movilidad debido a la acumulación de tierra que, aseguran, fue dejada por personal de Agua y Drenaje de Monterrey tras realizar trabajos de reparación en una alcantarilla.

De acuerdo con los habitantes, las labores comenzaron hace aproximadamente un mes y contemplaban la sustitución de una tubería dañada. Sin embargo, señalaron que, una vez concluidos los trabajos, el material retirado permaneció sobre la vialidad, sobre la calle CNOP, entre De Los Burócratas y De Los Colonos, obstruyendo accesos a viviendas y generando polvo que consideran contaminado.

Una de las vecinas explicó que, pese a los reportes realizados, no han recibido una solución por parte de las autoridades.

"Hicimos el reporte, nos dijeron que, en espera, que está en espera, que habláramos al municipio. Hablamos al municipio y dicen que agua y drenaje tiene que reportarse primero. Y pues así nos traen brincando."

Así mismo, señalan que la acumulación de tierra representa un riesgo para quienes transitan por la zona, especialmente estudiantes y padres de familia que diariamente pasan por el lugar para acudir a una escuela cercana; a su vez, el polvo ha provocado molestias respiratorias y alergias entre algunos habitantes, mientras que otros han sufrido caídas debido a las condiciones de la calle.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para retirar el material y rehabilitar la vialidad, al considerar que el problema rebasa sus posibilidades económicas.