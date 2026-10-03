Vecinos de Fomerrey 1 denuncian fuga de aguas negras

Los vecinos señalaron que el problema ha provocado malos olores y dificultades para quienes viven y tienen sus negocios en la zona.

Vecinos de la colonia Fomerrey 1, en la zona norte de Monterrey, denunciaron una fuga de aguas residuales que, aseguran, permanece desde hace varios meses sobre la avenida Camino Real, en su cruce con Juan Domingo Perón.

Durante un recorrido por el sector se pudo observar la presencia de agua residual sobre la vialidad, además de daños en el pavimento y diversos baches que, de acuerdo con los habitantes, se han generado o agravado a consecuencia del constante escurrimiento.

Los vecinos señalaron que el problema ha provocado malos olores y dificultades para quienes viven y tienen sus negocios en la zona. También mencionaron que algunas alcantarillas ubicadas en calles cercanas han comenzado a presentar problemas debido al desbordamiento.

“Pues aguas negras y luego pues ya es todo para allá y a uno ya ni puede comer a gusto”, relató una de las vecinas, quien explicó que incluso un negocio de la zona se ha visto afectado por las condiciones que prevalecen en el lugar.

De acuerdo con los habitantes, ya se han realizado diversos reportes ante Agua y Drenaje de Monterrey. Sin embargo, señalaron que en algunas ocasiones personal ha acudido al sitio para revisar la situación, pero la problemática continúa sin una solución definitiva.

Otra de las vecinas explicó que la situación también afecta a quienes diariamente tienen que caminar por el sector, particularmente por la cercanía de una escuela y por el tránsito constante de personas.

“Que nos apoyen, porque la verdad está siendo un problema muy grande. Hay escuelas, los niños, gente grande”, expresó otra habitante al hacer un llamado para que se atienda la situación.

Los vecinos también señalaron que el agua residual ha deteriorado las condiciones de la vialidad y generado puntos donde peatones y motociclistas tienen dificultades para transitar, además de que los vehículos que circulan por la zona pueden salpicar el agua hacia quienes se encuentran en las banquetas.

Habitantes del sector indicaron que la problemática se ha extendido hacia otras calles de la colonia y pidieron que se realice una revisión integral de la tubería que, según sus reportes, estaría provocando el escurrimiento.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se revise el problema y se determine el origen de la fuga, así como las obras necesarias para evitar que las aguas residuales continúen afectando la vialidad, los comercios y a quienes viven en este sector de Monterrey.