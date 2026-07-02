Vecinos de Escobedo exigen reparar fugas de aguas negras

Habitantes de distintas colonias denunciaron fugas de aguas negras y pidieron al municipio gestionar ante Agua y Drenaje una solución inmediata

Las fugas de aguas negras en Escobedo son el pan de cada día.

Y es que, por la indiferencia del Gobierno del Estado y de Agua y Drenaje de Monterrey para reparar los desperfectos, vecinos de Escobedo alzaron la voz y pidieron el apoyo del Gobierno de Escobedo.

Cansados de “convivir” a diario con la molestia, residentes de las colonias Felipe Carrillo y Topo Grande solicitaron la ayuda urgente.

Residentes de ambos sectores pidieron solucionar los desperfectos que provocan las fugas de aguas negras y el estancamiento del líquido.

Fue al momento en que realizaba un recorrido por ambos sectores que los quejosos abordaron a José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, para darle a conocer su molestia.

Quiroga Chapa escuchó la irritación de los vecinos y se ofreció a gestionar ante Agua y Drenaje la inmediata respuesta.

Y es que en Escobedo se reciben diariamente de 12 a 15 reportes; la falla más común es la obstrucción de tuberías, lo que provoca desbordamiento en la vía pública, estancamiento y malos olores.

Debido a que es mayor la cantidad de reportes que se reciben que los atendidos por Agua y Drenaje, se incrementan las fallas.

Las áreas de mayor problemática son en las colonias San Miguel Residencial, Villas de San Francisco y Alianza Real en el norponiente, La Unidad y San Marcos en el poniente, mientras que en el centro son las colonias Hacienda del Topo, Quinto Centenario y sectores que comprenden la avenida Raúl Salinas.