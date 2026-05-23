Vecinos de colonia Ignacio Zaragoza denuncian drenaje tapado

La principal calle afectada es Sol de Mayo, donde al menos 13 casas sufren el mismo panorama: el drenaje entra a sus casas.

Vecinos de la colonia Ignacio Zaragoza en Guadalupe llevan un mes sufriendo por un drenaje tapado, el cual ha causado múltiples problemas.

“Desde hace un mes, este... el agua empezó a rotar por las casas; se supone que esto pasa porque se tapa la línea de naranja de la calle, empieza a brotar por las casas. Nosotros hicimos un reporte y nos han estado largas que no viene Lorenzo, insoportable, no se tolera, entonces, pues sí pedimos nosotros que nos ayuden a resolver este problema”.

La principal calle afectada es Sol de Mayo, donde al menos 13 casas sufren el mismo panorama: el drenaje entra a sus casas.

Como es el caso de la señora María, que al estar su vivienda inclinada, el drenaje entra por las ventanas y el techo.

“Casi la mayoría de las casas vienen siendo como unas 12 o 13 casas que tienen este problema. Nuestras casas están un poco inclinadas, entonces compartes como tipo sótano, entonces en el agua o es salida y es donde se mete”.

Ante esto, piden a las autoridades correspondientes acudir cuanto antes a darle solución al problema, pues se ha vuelto también un foco de infección.



