Vecinos de Colinas de San Jerónimo exigen frenar venta de lotes

Los colonos denunciaron que la inmobiliaria GA continúa con la venta de seis lotes en la zona, a pesar de que los desarrollos ya han sido reportados

Habitantes de la colonia Colinas de San Jerónimo se manifestaron para exigir la intervención urgente de las autoridades municipales y estatales, ante la comercialización de terrenos ubicados en un sector catalogado de alto riesgo por inestabilidad de suelo.

Los colonos denunciaron que la inmobiliaria GA continúa con la venta de seis lotes en la zona, a pesar de que los desarrollos ya han sido reportados formalmente.

Según los inconformes, edificar en el sitio representa un riesgo inminente tanto para los futuros compradores como para las viviendas aledañas, debido al peligro de deslaves o colapsos estructurales.

El sector cuenta con antecedentes de riesgo. En 2005, un edificio habitacional construido en el mismo perímetro tuvo que ser evacuado de emergencia y posteriormente demolido tras registrar severos desplazamientos de tierra que comprometieron su estructura, afectando en su momento a 101 familias.

Actualmente, en el predio aún se observan grietas y desperfectos visibles de formación reciente, lo que evidencia que el movimiento del terreno continúa activo.

Para evitar posibles fraudes a compradores y prevenir una tragedia, los vecinos elaboraron un oficio respaldado con firmas ciudadanas para ser entregado a las autoridades correspondientes. Los habitantes señalaron que mantendrán las acciones de protesta y gestión hasta obtener una respuesta formal que suspenda la venta y dictamine la inhabilitación del predio.