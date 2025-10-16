Vecinos de Catujanes piden canalizar bien escurrimientos de agua

La semana pasada, INFO 7 documentó en tres de sus ediciones el cómo se construyó el fraccionamiento sobre una cañada y se obstruyó el paso del agua

Vecinos del Fraccionamiento Catujanes pidieron que se canalicen correctamente los escurrimientos de agua que hay lugar y que los canales pluviales que ya existen en las últimas dos calles, reciban un mantenimiento adecuado para que en momentos de lluvias intensas, tengan un desfogue adecuado hacia afuera de la colonia.

En un comunicado del sector que fue compartido por un vecino a INFO 7, la mesa directiva expone seis demandas entre las que destaca la correcta canalización del agua de la Privada Catujanes hacia la Privada Bosques del Vergel; la canalización de corrientes de agua hacia calles exteriores del fraccionamiento y la realización de estudios técnicos para solucionar lo que no está funcionando.

Este fraccionamiento lo desarrollo la empresa Trazzo Urbano Internacional que depende del Grupo Internacional de Inversiones (IDEI) de Alberto de la Garza Evia, aunque la petición también va dirigida al municipio de Monterrey; el fraccionamiento fue autorizado en el 2009 por la administración de Adalberto Madero.

“(Exigimos) correcta canalización del agua de la Privada Catujanes hacia Privada Bosques del Vergel; programación periódica de limpieza de los drenajes pluviales de Privada Catujanes; dar una correcta canalización al agua que sale del drenaje pluvial de calle Las Caleras, pues brota de las alcantarillas a mitad de la calle; realización de estudios previamente mencionados en toda la zona del Huajuco; solución sistemática para la canalización del agua en Antiguo Camino a Villa de Santiago en la zona del Huajuco y el compromiso de programar semestralmente el desazolve de canales a lo largo de toda la zona Huajuco”, señalan.

En el comunicado se lamenta la tragedia ocurrida el 25 de septiembre que derivó en la muerte de un bebé de siete meses luego de que una casa del fraccionamiento vecino Bosques del Vergel, se inundó al reventarse una barda de Catujanes.

Los vecinos afirmaron que días después de ese hecho, Servicios Públicos de Monterrey fue a limpiar los únicos canales pluviales que tienen y en una lluvia del 8 de octubre estos funcionaron bien.