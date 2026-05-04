Vecinos cuestionan a Tatiana Clouthier por caso Rocha Moya

Vecinos del municipio de Salinas Victoria la cuestionaron sobre el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, señalado por presuntos nexos con el narco

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante un evento por el Día del Niño, ciudadanos del municipio de Salinas Victoria cuestionaron a Tatiana Clouthier sobre el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narco.

Al terminar el evento y durante la interacción con los vecinos, una joven cuestionó a Clouthier sobre la situación actual de Rocha Moya.

"Ahorita que usted se quiere postular para gobernadora, yo le quiero hacer una pregunta: ahora que salió que Rocha pidió licencia, ¿no será mejor que se fuera?", increpó la ciudadana.

Frente a la pregunta, Clouthier cuestionó a la joven sobre el motivo de sacar a colación el tema de Rocha Moya.

"Le voy a decir una cosa, ¿qué tiene que ver eso? Es un evento del Día del Niño", respondió Clouthier.

No obstante, la joven reiteró que el panorama en Sinaloa le resultaba preocupante.

La también titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) comentó que no daría explicaciones sobre ese tema, mientras atendía a más vecinos por la falta de cupos escolares.

Clouthier se comprometió a gestionar soluciones sobre este tema directamente con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

El gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso del Estado. La medida busca facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el gobierno de EUA lo señalara, junto a otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico y el cártel de Sinaloa.