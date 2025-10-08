Vecinos capturan a presunto provocador de incendio en Monterrey

Fueron al menos tres hombres quienes lograron capturar al presunto responsable del incendio y le propinaron varios golpes que lo dejaron lesionado

Vecinos detuvieron a un hombre que presuntamente comenzó un incendio en un domicilio en la colonia Colinas de San Bernabé en Monterrey.

Los hechos se registraron la tarde de este martes en un domicilio ubicado en la avenida No Reelección, marcado con el número 9101.

Fueron al menos tres hombres quienes lograron capturar al presunto responsable del incendio y le propinaron varios golpes que lo dejaron lesionado en el suelo.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil quienes aseguraron la zona, posteriormente llegaron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y brindaron los primeros auxilios al sujeto que fue golpeado.

Los vecinos identificaron al hombre como un generador de violencia en la zona que ha cometido varios hechos ilícitos.

Agregaron que presuntamente el hombre amenazó un día antes a la dueña de esta vivienda, quien vive con un bebé de meses de nacido, y le advirtió que "o se salía o el día de hoy pasaría una catástrofe".

Se desconoce si el presunto responsable se encontraba bajo los influjos de las drogas.