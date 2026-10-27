Vecinos alertan por socavón en Valle de Santa Lucía, Monterrey

Vecinos de Valle de Santa Lucía denuncian daños en calles, drenajes obstruidos y fugas de agua desde hace más de seis meses.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Entre socavones, fugas de agua potable y problemas de drenaje viven habitantes de la colonia Valle de Santa Lucía, quienes solicitan la intervención de las autoridades para reparar las calles General Lucio Blanco y Esteban Baca, donde las afectaciones se han agravado desde abril.

Uno de los puntos de mayor riesgo se encuentra frente al parque y a la escuela Miguel Ramos Arizpe, donde peatones, madres de familia y estudiantes tienen que rodear los hundimientos para continuar su camino, mientras los automovilistas circulan con precaución.

El socavón de mayor tamaño alcanza aproximadamente tres metros de ancho y hasta cuatro metros de profundidad, de acuerdo con las dimensiones estimadas en el lugar. Los vecinos dieron a conocer mediante fotografías y videos de cámaras de seguridad como algunos vehículos han caído en los pozos e inclusive se han registrado caídas de personas.

“Mi hijo se cayó en el socavón, iba pasando cerca y se desbordó la banqueta”, platicó Efrén González, habitante del sector.

A estas afectaciones se suma el problema de drenaje al interior de algunas viviendas. Lucía Rubio, vecina de la colonia, da a conocer cómo el agua se acumula en el patio de su casa y debe retirarla constantemente.

“En mi casa se queda toda el agua en el patio, tengo que estarla sacando con botes y una manguera”, comentó.

Los habitantes dan a conocer para INFO 7 que el problema se deriva debido a que las alcantarillas permanecen obstruidas, pese a la instalación de un nuevo ducto de drenaje, presuntamente este no fue conectado, mientras que la tubería anterior habría sido cubierta.

Además, sobre la misma calle General Lucio Blanco se observa una gran fuga de agua potable que continúa sin ser atendida. Esto representa un desperdicio de agua, mientras persisten las afectaciones en las vialidades.

Ante este panorama, los habitantes de Valle de Santa Lucía piden que se revisen las tuberías, se desazolven las alcantarillas y se reparen los socavones, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes y evitar que los problemas de drenaje continúen afectando sus viviendas.