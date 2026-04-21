Vecinos alertan por poste de CFE a punto de colapsar en Guadalupe

El deterioro del poste es evidente en su base, donde se aprecia un daño estructural ubicado sobre la banqueta. La inclinación del mismo ha ido en aumento

Más de un año ha transcurrido desde que un poste de madera, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), permanece en condiciones de riesgo sobre la calle La Casita, entre San Rafael y El Potosí, en la colonia Evolución, en el municipio de Guadalupe.

El deterioro del poste es evidente en su base, donde se aprecia un daño estructural ubicado sobre la banqueta. La inclinación del mismo ha ido en aumento con el paso del tiempo, lo que genera preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona, tanto peatones como automovilistas.

Además de la infraestructura eléctrica, el poste sostiene cables de telefonía e internet, lo que incrementa el riesgo en caso de un colapso.

Habitantes señalan que, aunque el área fue acordonada hace varios meses como medida preventiva, la situación no ha sido atendida de fondo.

Los residentes hacen un llamado tanto a la CFE como a instancias municipales para que se realice la evaluación y reemplazo del poste, antes de que ocurra un incidente mayor en esta zona habitacional.