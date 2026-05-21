Vecinos alertan por panal de abejas en parque de la colonia Roma

De acuerdo con los habitantes, el panal se encuentra específicamente en el área verde ubicada entre las calles Isabel la Católica, Sinaloa y Chiapas

Vecinos de la colonia Roma, en el municipio de Monterrey, denunciaron la presencia de un panal de abejas localizado en uno de los árboles de un parque público, el cual consideran representa un riesgo para quienes acuden al sitio.

De acuerdo con los habitantes, el panal se encuentra específicamente en el área verde ubicada entre las calles Isabel la Católica, Sinaloa y Chiapas, un punto frecuentado diariamente por familias y menores de edad que utilizan los juegos infantiles instalados en el lugar.

Los vecinos señalaron que el panal lleva ya un largo tiempo sin ser atendido por las autoridades, situación que ha generado preocupación entre padres de familia, quienes temen que alguno de los niños pueda sufrir una picadura mientras juega o transita por el parque.

Aunque los denunciantes reconocen la importancia de las abejas para el ecosistema y aseguran no estar en contra de su preservación, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que el panal sea retirado de manera segura y reubicado en un sitio adecuado.

Finalmente, pidieron que se atienda el reporte a la brevedad, ya que el parque es una zona de paso constante y de recreación para la comunidad, por lo que consideran necesario prevenir cualquier incidente mientras se define el manejo adecuado del enjambre.