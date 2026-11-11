Vecinos alertan con llanta por registro sin tapa en Guadalupe

Desde hace más de un mes permanece abierto un registro de Agua y Drenaje en la colonia Zaragoza; automovilistas han sufrido daños en sus vehículos

Un registro de Agua y Drenaje sin tapa se ha convertido en un peligro para los automovilistas que circulan por la colonia Zaragoza, donde varios vehículos han caído en el hoyo y sufrido daños.

El problema se encuentra en el cruce de las calles Juan Álvarez y Tixtla, donde desde hace más de un mes permanece abierta esta estructura, luego de que una cuadrilla acudiera a retirar la tapa y ya no regresara a colocarla.

Ante el riesgo, los propios vecinos colocaron una llanta en desuso dentro del registro para advertir a los conductores y evitar que caigan en el lugar.

Sin embargo, esta medida improvisada no ha sido suficiente, pues aun así, varios automovilistas siguen cayéndo, al pasar por este punto.

A esta problemática se suman los malos olores y los reportes de desbordamientos de drenaje por toda la calle Juan Álvarez.

Mediante INFO 7, los residentes hacen un llamado a Agua y Drenaje para que atienda el registro, coloque una tapa y evite que más vehículos resulten afectados.