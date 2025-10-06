Vecinos agreden inspectores en operativo por ruido en Escobedo

Inspectores fueron agredidos en Escobedo tras atender un reporte por ruido excesivo; el municipio investiga y promete acciones legales.

Inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio de Escobedo fueron agredidos por un ciudadano y sus acompañantes luego de atender un reporte por ruido excesivo en la Colonia San Genaro, durante la madrugada de este domingo.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la Avenida Plinio Ordóñez, donde residentes del sector denunciaron música a alto volumen proveniente del exterior de una vivienda.

Al arribar al lugar, los inspectores municipales encontraron a cuatro jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública mientras utilizaban una bocina que registraba un nivel de ruido de 77.4 decibeles, excediendo el límite permitido por el reglamento municipal.

Tras constatar la falta, el personal procedió a levantar un citatorio para que el propietario del domicilio se presentara ante el juez cívico. Sin embargo, al momento de la notificación, el ciudadano adoptó una actitud hostil, insultó a los inspectores, rechazó el documento y lo arrojó contra uno de ellos.

La situación escaló cuando el sujeto intentó agredir físicamente al personal, lo que obligó la intervención de elementos de Proxpol, quienes acudieron para salvaguardar la integridad de los servidores públicos.

El agresor y sus acompañantes se refugiaron en el interior de la vivienda, desde donde continuaron profiriendo insultos hacia la autoridad.

El Municipio de Escobedo informó que el caso permanece bajo investigación y que se dará seguimiento legal para determinar la responsabilidad de los involucrados.

Asimismo, reiteró que no se tolerará ningún tipo de agresión hacia inspectores o elementos de seguridad en el ejercicio de sus funciones.