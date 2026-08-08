Vecino se convierte en 'vigilante vial' por registro abierto

Dueño de una vulcanizadora alerta a los automovilistas ante el peligro que representa un registro sin tapa, principalmente durante las lluvias.

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Ante el riesgo que representa un registro abierto sobre la avenida Raúl Rangel Frías, un vecino decidió tomar acciones para evitar que ocurra un accidente.

Se trata de Eliel Ramírez, propietario de una vulcanizadora ubicada en la zona, quien durante las lluvias salió a colocarse a un costado de la vialidad para hacer señas a los automovilistas y pedirles reducir la velocidad al pasar por este punto.

Con movimientos similares a los de un elemento de tránsito, Eliel alertaba a los conductores debido a que, por la velocidad y las condiciones de la lluvia que estos días se han estado presentando en Monterrey, algunos vehículos podrían no percatarse del registro destapado.

Su mamá relató que esta situación le generaba preocupación, pues temía que algo pudiera ocurrirle mientras intentaba ayudar a los automovilistas.

“Es lo que tuvo que hacer mi hijo para que los autos tuvieran precaución en estas lluvias. Los automóviles manejan muy rápido y me daba miedo que algo le pasara, pero estaba como tipo tránsito haciendo señas a automovilistas”, expresó la madre de Eliel Ramírez

Vecinos señalaron que gracias a esta acción y a los señalamientos improvisados colocados también por Eliel en el lugar, como un tubo de PVC, una llanta y un cono naranja, hasta el momento se han evitado accidentes en esta avenida.

Habitantes de la zona señalaron que esta problemática no es nueva, sino que se arrastra desde hace años. Explicaron que, aunque en distintas ocasiones se han realizado reparaciones temporales, el registro vuelve a deteriorarse debido al constante paso de vehículos pesados por esta vialidad, dejando nuevamente expuestos a los automovilistas a un posible accidente.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para realizar una reparación definitiva y colocar una estructura adecuada que soporte el peso de los transportes de carga pesada, antes de que este punto vuelva a representar un peligro para quienes circulan de norte a sur por la avenida Raúl Rangel Frías.