Vecino forma montaña de basura, en la Independencia

Por: Olivia Martínez 29 Abril 2026, 14:06 Compartir

Los residentes de la zona aseguraron que el municipio de Monterrey ya ha acudido a limpiar el punto, pero a las pocas horas el señor vuelve a las andadas.

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Un vecino formó una mega-montaña de basura afuera de su casa, en la colonia Independencia en Monterrey, bloqueando el paso de peatones en la banqueta y afectando la circulación vehicular. Esto sucede en la calle Morelia, entre Castelar y Tepeyac, en una casa en cuyo interior también se acumulan montones de desechos. Al exterior, invadiendo vía pública, el vecino lleva años apilando montones de costales de escombro, llantas viejas, desechos de todo tipo y hasta tres sillones inservibles. Los residentes de la zona aseguraron que el municipio de Monterrey ya ha acudido a limpiar el punto, pero a las pocas horas el señor vuelve a las andadas. Esto es un foco de insalubridad por la proliferación de ratas, cucarachas y mosquitos, y un foco de inseguridad porque malvivientes merodean en ese punto para buscar algo que puedan rescatar.