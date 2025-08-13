Vecino denuncia emisiones irregulares de crematorio en San Pedro

El establecimiento funerario ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Loma Larga, quedó grabada por un residente de las torres Atria

En pleno refugio de la obscuridad de la noche vecino denuncia las emisiones de humo del crematorio de Capillas Marianas a escasos metros de su domicilio en San Pedro.

Y es que el establecimiento funerario ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Loma Larga, quedó grabada por un residente de las torres Atria, mientras emanaba bastante humo de una de las chimeneas.

Las imágenes fueron captadas el pasado sábado 9 de agosto alrededor de las 23:12 horas de la noche lo que generó la molestia por parte del vecino identificado como Arturo Legal Partner quien a través de una publicación en redes sociales evidenció la problemática.

Asimismo, Legal Partner informó que no es la primera vez que esto sucede y al no haber una respuesta firme por parte de las autoridades competentes decidió hacer esta denuncia pública, uno de los principales problemas es que los contaminantes y olores entra su domicilio.

@tulegalpartner Como vecino de San Pedro Garza García, y ante el hartazgo por la nula respuesta a múltiples reclamos, me veo en la obligación de hacer esta denuncia pública: ya fue suficiente. Durante las noches, el crematorio de @gayosso.marianas #CapillasMarianas aprovecha la oscuridad para emitir humo y contaminantes que penetran en nuestras casas. El olor es insoportable, y no descartamos el grave riesgo a nuestra salud por la presencia de partículas finas, metales pesados y toxinas. Esto está prohibido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y por su Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera, ambos vigentes y de aplicación federal. Además, la NOM-098-SEMARNAT-2002 establece límites técnicos para emisiones térmicas/incineración, y la NAE-SDS-006-AIRE-2021 del Estado de Nuevo León regula específicamente la operación de crematorios. @Gobierno de NL @PROFEPA , ya basta de ignorarnos. Espero esta publicación detone na inspección inmediata con mediciones reales durante su operación y la imposición de sanciones ejemplares. @Samuel Garcia @Colectivoambiental @Raúl Lozano Caballero @Mauricio Fernández No es capricho: es salud pública y nuestro derecho constitucional a respirar aire limpio. Aprovecho también para denunciar que, semana tras semana, recibo llamadas comerciales de este establecimiento. No se trata de un caso aislado: numerosas personas de primera mano me han confirmado que también han sido contactadas de la misma manera. Estas prácticas, además de ser incómodas, resultan cuestionables tanto en el plano comercial como en el operativo, y podrían constituir una violación a nuestros derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en materia de protección de datos personales. Hago extensiva esta queja para que también se investigue y sancione esta conducta. #SanPedroGarzaGarcía #NuevoLeón #MedioAmbiente #LGEEPA #ReglamentoAtmosférico #NOM098 #NAE006 #PROFEPA #AireLimpio #DenunciaCiudadana #profepa ♬ sonido original - Arturo Legal Partner

Ante esto, el vecino afectado también describió la sensación de vivir junto a un reciento de este rubro que no sigue los lineamientos establecidos en la NOM-09-SEMARNAT-2002 a nivel federal y la NAE-SDS-006-AIRE-2021 en Nuevo León

Legal Partner señaló que es insoportable el olor que trae consigo la liberación de humo en cercanía de unidades habitacionales, así como la liberación y contaminación con toxinas y partículas finas que la incineración genera.

El vecino también hizo un llamado al gobierno de Nuevo León y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con la finalidad de que se realice una inspección a las Capillas Marianas y de ser necesario imponer sanciones contundentes, para evitar que el problema continue.