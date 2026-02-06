Vecino choca auto que se estacionó en su domicilio en Monterrey

El afectado señaló que en el domicilio en donde ocurrieron los hechos generalmente no hay movimiento, por lo que no vio problema en estacionarse un momento

Al llegar a su domicilio, un conductor observó que se encontraba un vehículo estacionado, por lo que decidió chocarlo con su camioneta para 'quitarlo'.

Los hechos quedaron captados por una cámara de seguridad ubicada en la calle Diego de Montemayor y Tapia en el centro de Monterrey.

En la zona se encuentran bares y oficinas, por lo que es común que los domingos se encuentre lleno de vehículos.

El afectado compartió el video a INFO7 y señaló que en el domicilio en donde ocurrieron los hechos generalmente no hay movimiento, por lo que no vio problema en estacionarse un momento. Sin embargo, el conductor de una camioneta negra lo empujó intencionalmente.

Un vehículo Kia en color gris resultó con un golpe en la parte trasera, por lo que el afectado señaló que primero acudirá a dialogar con el presunto responsable para que pague los daños de su vehículo y de no encontrar una solución, interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades.