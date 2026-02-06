Vecina se apropia de casa ajena en Escobedo; video se hace viral

Una mujer construyó un muro en una casa contigua que no le pertenecía con el pretexto de evitar actos de vandalismo, sin embargo, escondía otra sit

Un asesor inmobiliario documentó en video el momento en que una mujer confesó haber ocupado ilegalmente una casa que no era suya. El caso ocurrió en Ciudad San Marco sector Pioneros de Escobedo, y derivó en un proceso legal que se extendió por ¡siete meses!

El hallazgo al intentar vender la propiedad

El conflicto comenzó cuando una mujer contactó a una inmobiliaria para vender una casa de su propiedad ubicada en el municipio de Escobedo. El inmueble llevaba varios años deshabitado, ya que la dueña había cambiado su lugar de residencia a Estados Unidos.

Al acudir nuevamente al domicilio, la propietaria encontró el exterior vandalizado y un muro formado con blocks que impedía por completo el acceso a la vivienda. Cabe señalar que esta construcción nunca fue autorizada por la propietaria.

Vecina corre a posibles compradores

El asesor inmobiliario conocido como Hugo Adriano fue quien atendió el caso. Días después, una mujer interesada en comprar la casa acudió al lugar únicamente para verla desde el exterior; sin embargo, fue corrida por la vecina de a lado, quien le aseguró que la vivienda no estaba en venta.

Tras el reporte, el asesor se trasladó al inmueble para dialogar con la vecina, quien afirmó que había "cuidado" la casa durante años y que, por ese motivo, decidió levantar el muro para evitar el ingreso de personas ajenas.

Confesión

Durante la conversación, la vecina exigió que se presentara la verdadera dueña y pidió que le pagaran por el muro que ella mandó colocar (sin que nadie se lo pidiera) para permitir su retiro. La propietaria acudió al lugar y, aunque aceptó cubrir el costo de la construcción, la vecina continuó retrasando el inicio de la remodelación.

Ante la insistencia por comenzar los trabajos, la mujer terminó por admitir que había ocupado la vivienda sin autorización, incluso realizó modificaciones internas para acceder desde su tienda de abarrotes.

Siete meses de proceso legal

Pese a los intentos por llegar a un acuerdo, la vecina continuó poniendo condiciones, lo que llevó a solicitar orientación legal y posteriormente a presentar una denuncia formal. El proceso detuvo la remodelación del inmueble y se prolongó durante siete meses, hasta que el caso fue resuelto a favor de la propietaria.

El enfrentamiento quedó grabado en video y se difundió en redes sociales, generando reacciones entre usuarios por el tiempo que la vivienda permaneció ocupada sin consentimiento de la dueña.