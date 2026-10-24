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Varillas atraviesan camión urbano tras choque en Escobedo

Por: Jared Villarreal

23 Octubre 2026, 20:30

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A pesar de que varias varillas del vehículo de carga terminaron incrustadas en el autobús urbano, las autoridades confirmaron saldo blanco.

Varillas atraviesan camión urbano tras choque en Escobedo

Un aparatoso accidente entre un camión de transporte público y una unidad de carga movilizó a las autoridades viales la tarde de este viernes en el municipio de Escobedo.

La colisión ocurrió en el cruce de Camino a Las Pedreras y Camino de las Águilas, donde varias varillas que eran trasladadas por el vehículo de carga terminaron incrustadas en el camión urbano.

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Pese a lo impactante de la escena y los daños ocasionados por el choque, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de Vialidad acudieron al lugar para atender el percance, realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente, así como deslindar responsabilidades.

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