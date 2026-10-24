Varillas atraviesan camión urbano tras choque en Escobedo

A pesar de que varias varillas del vehículo de carga terminaron incrustadas en el autobús urbano, las autoridades confirmaron saldo blanco.

Un aparatoso accidente entre un camión de transporte público y una unidad de carga movilizó a las autoridades viales la tarde de este viernes en el municipio de Escobedo.

La colisión ocurrió en el cruce de Camino a Las Pedreras y Camino de las Águilas, donde varias varillas que eran trasladadas por el vehículo de carga terminaron incrustadas en el camión urbano.

Pese a lo impactante de la escena y los daños ocasionados por el choque, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de Vialidad acudieron al lugar para atender el percance, realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente, así como deslindar responsabilidades.