Vandalizan negocio de venta de elotes en San Bernabé

Un adulto y dos jóvenes vandalizaron un negocio de venta de elotes ubicado en la colonia San Bernabé en Monterrey.

Los responsables fueron captados por cámaras de seguridad y las imágenes fueron difundidas para lograr identificar a las personas.

En las imágenes, los sospechosos llegaron a bordo de un vehículo gris, presuntamente un Malibú, con placas de circulación del estado de Texas, EUA.

Uno de los jóvenes arrojó un block contra la puerta del negocio, seguido del adulto que hace lo mismo. El segundo joven sacó una cruceta de la cajuela para causar daños en la fachada. En medio de los hechos, el hombre hace señales obscenas hacia la cámara de seguridad y después se alejan con rumbo desconocido.

Los dueños del negocio ubicado en la calle Nepenta de la colonia San Bernabé, XII sector aseguran que no conocen las personas, así como las intenciones que tenían o si querían entrar a robar el lugar.

"Qué afán de hacer daño, no pudieron entrar o no sé qué querían hacer, con qué afán de dañar un negocio que no los conocemos y ni los hacemos en el mundo quienes son si están en estado de ebriedad o drogados", expresaron los afectados en una publicación en su cuenta de Facebook.