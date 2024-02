Vandalizan carro asistentes a concierto en Estadio Banorte

Vandalismo, malos olores por vómitos y otras necesidades fisiológicas; y hasta el riesgo de posibles tragedias es lo que viven los vecinos cercanos al estadio Banorte, por las personas que asisten a conciertos bajo la influencia del alcohol y que dañan la propiedad de las personas que, además sufren por el caos vial.

En la calle Benfica de la colonia Estadio, a 400 metros de lo que debería ser un recinto deportivo y que se volvió un lugar de espectáculos, unas personas atacaron el automóvil de uno de los vecinos, tal y como se aprecia en cámaras de seguridad del lugar.

“Últimamente, cuando hay eventos aquí en el Estadio de Banorte, pasan tragedias; desafortunadamente, yo ayer fui el afectado con mi coche. Unas personas que venían del concierto rayaron el coche de punta a punta”, denunció Mario Ordaz, vecino afectado.

Mario llegaba de su casa, cuando les pidió a las personas de los videos que no se estacionaran en un sitio que unos adultos mayores utilizan para que se estacionen ambulancias por estar enfermos; sin embargo, cuando se metió a su casa, los sujetos le vandalizaron su automóvil, rayándolo con una llave y poniendo un block sobre el cofre.

“La mayoría aquí de esta calle, en mi caso también, tengo un familiar que ocupa atención médica y de repente a las dos de la mañana, tres de la mañana, tiene que estar aquí despejado para una emergencia o urgencia”, dijo Mario para este medio.

En el video se ven al menos cuatro personas que agreden al automóvil, uno dándole un golpe leve con la bota, acompañado de una mujer, además de los que dañaron al rayar el automóvil.

Los vecinos reclaman que, mientras ellos sufren por los carros, el estacionamiento del Tecnológico de Monterrey está vacío y cerrado, por lo que piden que, si van a usar para conciertos el Estadio Banorte, no usen las calles como estacionamientos públicos.

“Unos vecinos me pasaron los videos y obviamente, pues no, a qué salgo yo, no sea que traigan un arma, un cuchillo o entre todos contra uno; aquí abajo también cristalearon a unas cuatro casas de aquí; obviamente vienen, saliendo del concierto y orinan, vomitadas, latas de cerveza, botellas”.

