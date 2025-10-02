Vandaliza joven negocio ubicado en Pasaje Tec

Por: Danea Lázaro 01 Octubre 2025

Los hechos, que se registraron durante la noche del lunes en un local de venta de elotes ubicado en la zona Tec, fue grabado por una cámara de vigilancia

Un joven fue captado por cámaras de seguridad vandalizando un local ubicado en la zona de Pasaje Tec, en la colonia Tecnológico, la noche del lunes. Los hechos ocurrieron en punto de las 22:45 horas cuando un grupo de jóvenes, quienes caminaban por el lugar, observaron un letrero flojo de uno de los locales, a lo que uno de ellos comenzó a estirarlo. Tras varios jaloneos el joven, quien no ha sido identificado, logró extraer el letrero para posteriormente llevárselo. El video del acto fue publicado en redes sociales por los afectados, argumentando que es una tristeza ver cómo se roban algo que costó un esfuerzo conseguir.