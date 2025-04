Van con 'Los barberos de Colón' por su nuevo look

Conocidos como Familia, David y Luis, estos tres hombres originarios de Venezuela decidieron buscar la manera de continuar ayudando a sus familias a pesar de las dificultades.



“Yo salí de Venezuela desde hace mucho tiempo, ya anduve ahí rondando, trabajando en todo el país en busca de un mejor futuro, pues en eso andamos y en lo que estamos todos”.



“Ahora este es nuestro lugar aunque no lo crean, el trabajo de barbería es un trabajo que antes no se clasificaba como profesional, pero ahorita están dando un poco más de mérito es un trabajo que día a día nos da las posibilidades de sacar lo necesario para poder mantener una familia y poder mantenernos nosotros”, mencionó Luis Mosquera, integrante de los barberos.



“Los barberos de Colón” ubicados sobre la avenida Cristóbal Colón a los bajos de la estación Central del Metro, realizan trabajos de barbería a personas quienes hasta deciden tomar asiento en la sala de espera para tener su turno.

Llegan desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde dependiendo la clientela.

Estos jóvenes realizan todo tipo de cortes incluso aquellos que son conocidos en otros países.



“Siempre he cortado cabello y siempre busco especializarme en cada país, tengo que aprender técnicas; porque hay algo que la gente no sabe en todos los países, no todo el mundo tiene el mismo cabello, al igual que la fruta, la comida y la cultura, aunque uno ya viene experimentado de país en país”, reiteró Luis.



De esta forma buscan ayudar a sus familias quienes aún continúan en Venezuela, además que buscan que este negocio crezca ya que también cuentan con clientes frecuentes.



“Es cuestión del trato a la gente, porque aquí es muy buen sector, pero no todo el mundo viene a cortarse cabello todos los días, pero los fines de semana, los 15 o los días últimos hay más porque la gente ya tiene su dinero para salir a cortarse el cabello”.

“Siempre uno tiene momentos difíciles pero en la familia, no importa si tienen un momento difícil o que me necesiten. Yo siempre voy a estar ahí para ellos”, afirmó Luis.





