Van 79 denuncias contra Proyectos 9; Fiscalía alista imputaciones

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que se presenten nuevas denuncias en los próximos días.

El vicefiscal de Ministerios Públicos de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez, informó que hasta este viernes suman 79 denuncias por el caso Proyectos 9, relacionadas con presuntos fraudes inmobiliarios que ascienden a cerca de 400 millones de pesos.

El funcionario detalló que las querellas han sido presentadas por afectados de distintos desarrollos inmobiliarios, incluso de otras entidades del país, y no solo involucran al principal señalado, sino también a otros integrantes del consorcio, agentes de ventas, directivos y personas que participaron en contratos o recepción de recursos.

¿Quién es el principal investigado en el caso?

El caso tiene como principal investigado a José Lobatón, director de la desarrolladora Proyectos 9 en Monterrey, quien enfrenta múltiples denuncias por presunto fraude inmobiliario y el riesgo de enfrentar medidas cautelares o una eventual orden de aprehensión conforme avance el proceso judicial.

“Hasta esta mañana se registra un total de 79 denuncias presentadas en este caso por diversos desarrollos inmobiliarios”.

¿Qué avances hay en el proceso judicial?

El vicefiscal recordó que la Fiscalía convocó a todas las víctimas a formalizar sus denuncias, al tratarse de delitos patrimoniales que requieren querella directa de los afectados.

Asimismo, informó que ya fueron promovidas 10 solicitudes de audiencia ante el Poder Judicial, mismas que derivaron en la programación de 10 audiencias de formulación de imputación.

La primera audiencia está prevista para el 6 de mayo; cinco más se desarrollarán durante ese mes y otras cinco en junio.

“En los próximos dos meses se celebrarán al menos 10 audiencias de formulación de imputación respecto de 20 denuncias que enfrenta esta persona”.

¿Cuál es la situación actual del acusado?

Sobre José Lobatón, indicó que hasta el momento ha comparecido ante los llamados ministeriales y se encuentra localizable en Nuevo León.

“La información que se tiene es que la persona ha comparecido a los llamados del Ministerio Público y está localizable en el Estado”.

Finalmente, la Fiscalía señaló que las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que se presenten nuevas denuncias en los próximos días.