Van 53,293 detenidos y 26,759 armas aseguradas en el sexenio

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional interceptaron al sospechoso en San Roberto con armamento y munición diversa.

Tras informar la captura de un sujeto armado en el municipio de Galeana, Nuevo León, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional dieron a conocer un recuento de acciones en lo que va de este sexenio federal: han detenido a 53,293 personas y han asegurado 26,759 armas de fuego, 4,821,034 cartuchos y 119,064 cargadores, lo que debilita las estructuras criminales.

En un comunicado, las comandancias de la Cuarta Región Militar y la Séptima Zona Militar informaron que, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el pasado 9 de septiembre, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y Policía Estatal, detuvieron, en el Puesto Militar de Seguridad de San Roberto, a una persona.

Le aseguraron 3 armas, 5 cargadores y cartuchos de diversos calibres.

Lo detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Monterrey para continuar con las investigaciones, con la tarea de mantener la paz pública.