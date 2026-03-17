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Van 250 incendios en marzo en área metropolitana de Monterrey

Por: Olivia Martínez

16 Marzo 2026, 06:55

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Según recuentos  periodísticos,  esa es la cantidad aproximada de siniestros que las corporaciones y cuerpos de auxilio han reportado.

Van 250 incendios en marzo en área metropolitana de Monterrey

Tan sólo en la primera quincena de marzo de este año, en los diversos municipios del área metropolitana de Monterrey se han registrado  cerca de 250 incendios, entre ellos los ocurridos en  terrenos baldíos y a casa habitación, además de  los registrados en autos y negocios.

Según recuentos  periodísticos,  esa es la cantidad aproximada de siniestros que las corporaciones y cuerpos de auxilio han reportado.

El calor ha disparado estos siniestros; por eso, se pide a la población atender las recomendaciones de rigor,  entre ellas no encender fogatas, no arrojar cerillos o colillas de cigarro  en baldíos o áreas con maleza, y verificar las condiciones del automóvil.

Además,  revisar las instalaciones eléctricas y usar sólo aparatos o conexiones con la Norma Oficial Mexicana,  y si tiene un negocio,  cumplir con las normas de  Protección Civil.

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