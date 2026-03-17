Van 250 incendios en marzo en área metropolitana de Monterrey

Según recuentos periodísticos, esa es la cantidad aproximada de siniestros que las corporaciones y cuerpos de auxilio han reportado.

Tan sólo en la primera quincena de marzo de este año, en los diversos municipios del área metropolitana de Monterrey se han registrado cerca de 250 incendios, entre ellos los ocurridos en terrenos baldíos y a casa habitación, además de los registrados en autos y negocios.

Según recuentos periodísticos, esa es la cantidad aproximada de siniestros que las corporaciones y cuerpos de auxilio han reportado.

El calor ha disparado estos siniestros; por eso, se pide a la población atender las recomendaciones de rigor, entre ellas no encender fogatas, no arrojar cerillos o colillas de cigarro en baldíos o áreas con maleza, y verificar las condiciones del automóvil.

Además, revisar las instalaciones eléctricas y usar sólo aparatos o conexiones con la Norma Oficial Mexicana, y si tiene un negocio, cumplir con las normas de Protección Civil.