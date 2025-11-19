Vamos a presentar un Presupuesto inclusivo: Miguel Flores

Flores Serna enfatizó que el objetivo es construir un presupuesto que responda a las demandas de los ciudadanos, especialmente en contexto del próximo Mundial

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, anunció la presentación de un Presupuesto 2026 inclusivo, diseñado a partir de las necesidades de la ciudadanía y las peticiones de los legisladores.

En un ambiente de diálogo constante, se llevaron a cabo reuniones con representantes del Poder Legislativo y otros funcionarios, destacando la importancia de la colaboración para crear un presupuesto que beneficie a todos.

Flores Serna enfatizó que el objetivo es construir un presupuesto que responda a las demandas de los ciudadanos, especialmente en el contexto del próximo Mundial.

Se han realizado dos reuniones hasta la fecha, y el diálogo continuará para asegurar que todas las voces sean escuchadas, además, el secretario se comprometió a presentar el presupuesto en tiempo y forma, incorporando las solicitudes de aquellos legisladores que no pudieron asistir a las reuniones.

Este esfuerzo busca garantizar que Nuevo León se posicione como la mejor sede del país para la máxima fiesta del fútbol. La participación activa de los legisladores es crucial para lograr un presupuesto que refleje las necesidades de la comunidad.