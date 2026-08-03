Vacían casa en colonia Roma; se llevan joyas, dinero y documentos

Presuntos delincuentes irrumpieron en una vivienda de la colonia Roma y sustrajeron joyas, efectivo y documentos de una caja fuerte

Una vivienda ubicada en la esquina de la calle Río Nilo, en la colonia Roma, al sur de Monterrey, fue blanco de un robo durante la tarde de este domingo, luego de que presuntos delincuentes ingresaran al inmueble y sustrajeran diversos objetos de valor.

La casa, de color café, se encontraba sin sus habitantes al momento de los hechos.

Fue al regresar cuando los propietarios descubrieron que sus pertenencias habían sido robadas y solicitaron el apoyo de las autoridades.

El reporte fue recibido poco antes de las 17:00 horas, por lo que elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las investigaciones.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, los responsables se apoderaron de joyas, dinero en efectivo y documentos que se encontraban resguardados en una caja fuerte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto de lo robado ni cuántas personas habrían participado en el atraco, mientras continúan las investigaciones.