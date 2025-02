 'Vacía un poquito más y ya no está Oscar': relata robo de pareja

Luego de dar a conocer el video de dos jóvenes quienes presuntamente drogaron a un adulto mayor en el municipio de Apodaca, la victima el señor Oscar Sosa Martíne,z de 72 años, reveló a INFO7, los detalles de aquel 11 de febrero cuando pasaron los hechos, en su domicilio ubicado en la colonia Jardines de Los Pinos.

“Yo me había quedado de ver con esta chica y era una reunión cordial en donde yo le platiqué que yo voy a Europa, traigo vinos y a ella le gustan los vinos y dijo que sí".

"Le invité a que viniera y ahí le hablé y ya venía con un amigo, dice: 'no hay algún problema que nos acompañe', no hay problema no pasa nada entonces ya de ahí nos vinimos para acá y ya aquí les mostré los vinos que tenía", explicó.

El señor Oscar compartió aproximadamente una hora de plática con los jóvenes, Camila, de 20 años, y Alex, de 25, relatando viajes y temas culturales, hasta que en un instante la chica le pide a don Oscar baje una botella de vino, que se encuentra en la segunda planta.

Mientras el hombre se enccontraba arriba, ella vierte las gotas al vaso, que según estudios que el hombre se realizó podría tratarse aparentemente de benzodiacepina.

Tras ingerir la bebida el hombre permaneció aproximadamente 10 horas inconsciente, momento suficiente donde ambos jóvenes aprovecharon para robar objetos de valor, como una computadora, dinero en efectivo y la cartera del hombre, utilizando tarjetas de crédito donde ya han gastado hasta 200 mil pesos.

“Tenía dinero no demasiado, pero todo lo de valor se lo llevaron, una computadora una laptop sí más o menos carita, mis documentos", indicó.

La Fiscalía continúa realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de estos sujetos, que se teme no sea la primera vez que realizan esta acción.

"Yo lo llamo como intento de asesinato, porque le vacía un poquito más y ya no está por aquí Oscar”, agregó.





