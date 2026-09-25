Va Samuel García de gira por EUA por nuevas inversiones

El gobernador de Nuevo León señaló que realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre una gira de trabajo por Laredo, Texas, y Nueva York

Con una agenda centrada en infraestructura fronteriza y atracción de inversiones, el gobernador Samuel García señaló que realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre una gira de trabajo por Laredo, Texas, y Nueva York, donde sostendrá reuniones con autoridades estadounidenses, instituciones financieras, empresas y organismos internacionales.

La gira arrancará el miércoles 30 de septiembre en Laredo, donde el mandatario estatal dará seguimiento al proyecto para construir dos nuevos puentes fronterizos y acudirá a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

García explicó que uno de los nuevos cruces estaría destinado al transporte de carga, mientras que el segundo estaría vinculado con el proyecto Green Corridors, que contempla un sistema de transporte mediante un viaducto desde Salinas Victoria hasta Laredo, con una eventual conexión hacia Austin y Dallas.

“Vamos a Laredo, primero en Laredo y luego en Nueva York. Vamos a ir a Laredo el miércoles 30 a CBP a darle continuidad a los permisos que nos dio Trump para los dos nuevos puentes”, anunció.

El gobernador señaló que la visita a Laredo forma parte de las gestiones para fortalecer la infraestructura logística y facilitar el movimiento de mercancías entre Nuevo León y EUA, en medio del crecimiento industrial que registra la entidad.

Posteriormente, García viajará a Nueva York, donde sostendrá reuniones con instituciones financieras y empresas interesadas en invertir en Nuevo León, además de participar en encuentros relacionados con energía, infraestructura y financiamiento sostenible.

El mandatario participará en los LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2026, en Nueva York, donde Nuevo León recibirá un reconocimiento por el proyecto del nuevo Hospital Infantil. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 1 de octubre.

Presentarán oportunidades de inversión y proyectos de infraestructura

El viernes 2 de octubre, la agenda continuará con un seminario del Council of the Americas con empresas interesadas en invertir en el Estado y posteriormente con una reunión con JP Morgan.

Durante estos encuentros, el Gobierno estatal buscará presentar las condiciones de Nuevo León para mantener el crecimiento industrial, particularmente en materia de energía, agua e infraestructura, así como las oportunidades derivadas de la llegada de nuevos centros de datos y proyectos vinculados al nearshoring.