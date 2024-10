Va Mauricio Fernández contra 'tortuguismo' en San Pedro

La bajaron (la velocidad) por temas que no existen: ¿cuándo haz visto una bicicleta en Morones Prieto? No hay ni una, no ha habido, ni habrá, y Miguel tenía a fuerza la idea de que este era un pueblo bicicletero y de a pie, pues no es cierto.

Morones Prieto es una avenida intermetropolitana y de gran flujo y no lo puedes tener a una velocidad que nada más estás parando todo el tráfico y tienes montones de gente (de tránsito) levantando infracciones o mordiendo, pues es muy injusto, sentenció.