Va Escobedo por "carpool" y carriles de alta concentración

El alcalde de Escobedo presentó el Plan de Movilidad Sostenible para reducir tráfico y contaminación mediante transporte eficiente y uso compartido de vehículos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para solucionar el problema del tráfico y bajar la contaminación ambiental derivada del uso de vehículos, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó el Plan de Movilidad Sostenible, que impulsa que los traslados diarios se hagan mediante rutas más eficientes y seguras, incluyendo el uso compartido de vehículos en modalidad de “carpool”, implementar transporte grupal para evitar mayor tráfico, los carriles de alta ocupación y los horarios escalonados.

El programa de carro compartido aplica para las escuelas, y se busca que los alumnos lleguen en vehículos color rosa o color azul.

Además, el carpool aplica para los trabajadores de industria y los empleados del Municipio.

En tanto, se busca que en las escuelas el transporte escolar sea voluntario, que en las industrias se habilite transporte de personal y que el Ayuntamiento propicie rutas intramunicipales.

A su vez, los carriles de alta ocupación y los horarios escalonados aplicarán para escuelas y para industrias.

El edil presentó la estrategia ante autoridades estatales y universitarias, reunidas en la Preparatoria 25 de la UANL.

Afirmó que el reto es que, en el primer año de utilizar el "carpool" en las escuelas, el tráfico se reduzca en un 50 por ciento.

El secretario de Educación del Estado, Juan Paura, y el titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Abraham Vargas, felicitaron al edil por esta estrategia.

El presidente municipal aseguró que el Plan Maestro que impulsa Escobedo no es un lujo, sino una necesidad, ya que la movilidad impacta la calidad de vida de familias, trabajadores y estudiantes.

"Este plan no es un lujo, ni una ocurrencia: es una necesidad.

Aquí estamos hablando de la calidad de vida de más de 25 mil estudiantes, docentes y familias que todos los días se mueven por nuestra ciudad”, destacó.

“Una movilidad sostenible en esta gran metrópoli significa más productividad, más tiempo en familia, más seguridad, más salud y, sobre todo, una vida más equitativa y justa para todos”, afirmó.

El edil aclaró que la estrategia está diseñada para responder a los desafíos metropolitanos.

El programa contempla la reestructuración de rutas de transporte público para garantizar trayectos más rápidos y directos hacia escuelas, empleos y zonas de mayor demanda.

También se impulsará el carpool o autocompartido para reducir gastos, tráfico y emisiones contaminantes, y los empleados municipales tienen que ser ejemplo de ello.

Mijes explicó que, como parte del compromiso de la 4T norteña, se lanzó una convocatoria interna para que las dependencias promuevan entre colaboradores el uso compartido de vehículos, con la intención de optimizar traslados y predicar con el ejemplo de un gobierno comprometido con el medio ambiente.

El plan maestro también plantea carriles de alta ocupación que premien a quienes viajen acompañados, así como la adopción de horarios escalonados en empresas, comercios y escuelas para disminuir la saturación vial en horas pico.

Y el tema de la seguridad será otro eje fundamental.

Se implementarán “Carros Rosa”, destinados exclusivamente a mujeres y niñas, además de “Carros Azules” para hombres, con el propósito de garantizar traslados más confiables y libres de riesgos.

Mijes consideró que los problemas de movilidad forman parte de los grandes retos de Nuevo León, junto con la inseguridad, la contaminación, la falta de oportunidades y la escasez de agua.

Mediante el plan vial, se buscan acciones contundentes.

El edil dijo que Escobedo busca consolidarse como municipio pionero en movilidad sostenible dentro del área metropolitana a través de acciones que combinan eficiencia en el transporte, conciencia ambiental y protección a los usuarios.

Eso está en sintonía con la visión estatal y el crecimiento equitativo que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum.