Va Colegio de Abogados contra preventas fraudulentas

El Colegio de Abogados de Nuevo León anunció que, tras las reformas que el Congreso del Estado hizo al Código Civil en materia de arrendamiento de inmuebles, ya preparan una iniciativa de nuevas modificaciones legales para dar mayores garantías a quienes compran en preventa, y así acabar con la ola de fraudes.

El presidente del Colegio, David Rodríguez Calderón, reconoció el avance de las modificaciones legales hechas recientemente por el Congreso Local, que protegen tanto a los arrendatarios como a los arrendadores, entre las que se incluyen:

1) El arrendador tiene que entregar un contrato.

2) El arrendador debe expedir un recibo.

3) No puede subir el costo de la renta más de una vez al año, y el porcentaje estará topado.

y 4) Está prohibido exigir el pago de tres o más meses de renta por adelantado, ahora sólo puede pedir un mes.

"La ley protege que sólo sea una vez al año el incremento y mediante contrato, pero sólo el 10 por ciento, es un techo, realmente sí se puede un poco más porque la ley no contempla que solamente se limite a eso, pero se pone un techo, que es el 10 por ciento convenido en un contrato", dijo.

Aclaró que la iniciativa que presentarán es para evitar fraudes en preventas y es que lamentablemente hay quienes desde el año 2019, es decir, desde antes de la pandemia, pagaron jugosas cantidades por un departamento, y seis años después el terreno sigue "pelón".

"¿Por qué? Porque no se contaba con permisos, porque simplemente se pudo haber entregado un permiso municipal y ya con eso se permitió la venta del mismo, pero hoy en día acudes al domicilio y está totalmente plano, no hay construcción, no hay nada, y ya habido muchas denuncias. Si el Congreso va como este decreto que sacó en la modificación de ley, creo que vamos a llegar a buen puerto", consideró.

Hablando de contratos de renta, si alguien tiene dudas de cómo debe formalizarse uno, el Colegio lo asesora sin costo.

"Pueden acercarse con nosotros, en nuestras redes sociales, Colegio de Abogados de Nuevo León, estamos en la colonia Vista Hermosa, Enrique C. Livas 908 (en Monterrey), ahí se pueden acercar con nosotros quien desee más información de un contrato, cómo poder hacerlo, inclusive la asesoría es totalmente gratis", aseguró.