De La Garza mencionó que, aunque hay avances para que se dé una coalición entre el PRI y el PAN, todavía hay que esperar a que se formalice

Aunque hizo acto de presencia en el nombramiento de los coordinadores del PAN para los municipios de San Nicolás y San Pedro, Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, mencionó que esperará los tiempos para anunciar su intención para competir por el partido albiazul.

En ese evento, los asistentes empezaron a corear "gobernador, gobernador" cuando el presidente municipal priista fue mencionado por el diputado local panista, Carlos de la Fuente, quien pidió apoyarlo.

"No nada más apoyemos a nuestras cartas municipales, también hay que apoyar a Adrián de la Garza", indicó De la Fuente. "Gobernador, gobernador, gobernador", respondieron los asistentes.

En entrevista, De La Garza mencionó que, aunque hay avances para que se dé una coalición entre el PRI y el PAN, todavía hay que esperar a que se formalice.

“He platicado con los líderes de ambos partidos, con los líderes de los partidos nacionales e iba caminando muy bien la coordinación de la coalición; hay que esperar a que ya se formalice y, una vez ya formalizado, nos sentaremos a ver las condiciones, las fechas y ya ver cómo es el planteamiento de participación”, expresó.

Cuestionado sobre si pedirá licencia cuando se dé el proceso de precampaña, dijo que también es algo que definirá en ese momento.

“Una vez que ya se dé el resultado de esta coalición, pudiéramos estar en condiciones de emitir alguna opinión, en el sentido de participar, licencias y todo eso”, expresó.

Por separado, De La Fuente, quien fue nombrado coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad de San Nicolás, dijo que no solo él destapó a Adrián de la Garza, también lo hizo la dirigencia nacional y estatal panista.

Respeta décimo de Colosio

Sobre el destape de Luis Donaldo Colosio Riojas, para competir por la gubernatura de Sonora, y a haber sido un posible rival en Nuevo León, De la Garza se limitó a decir que es una decisión personal del emecista y, por su parte, está enfocado en Monterrey y Nuevo León.