Va a la tienda y al salir lo balean en Monterrey

Los hechos fueron reportados alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Cedros, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones

Un hombre resultó lesionado tras ser atacado a balazos cuando salía de una tienda de abarrotes en la colonia Indeco Naranjo, al norte del municipio de Monterrey.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Cedros, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre acababa de salir de la tienda de abarrotes “Ama” cuando presuntamente fue interceptado por dos jóvenes, quienes le preguntaron la hora y, segundos después, realizaron diversas detonaciones en su contra para posteriormente darse a la fuga.

La víctima, identificada de manera extraoficial como Francisco López, de 44 años, terminó lesionada con una escoriación en el hombro, además de impactos en el pecho y abdomen.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al hombre para posteriormente trasladarlo hacia un hospital de la localidad, donde fue reportado en estado estable.

La agresión provocó una intensa movilización policiaca en la zona, mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las investigaciones correspondientes y recabaron evidencias en el lugar del ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento.