Utiliza pulidor para cometer robos en Guadalupe; es detenido

Durante la captura de quién fue identificado como Óscar Eduardo, de 33 años, le encontraron en su poder dosis de marihuana y cristal.

Un delincuente que utilizaba un pulidor para botar los candados y forzar las puerta para cometer robos en Guadalupe, fue detenido cuando realizaba una necesidad fisiológica.

El inculpado fue sorprendido en el cruce de la avenida Camino Real y Eloy Cavazos.

Al ser detenido la policía investigadora de Guadalupe, estableció que las características del inculpado coincidía con las de un sujeto captado por cámaras de seguridad.

Al ampliar las pesquisas se comprobó que es el mismo que utilizando un pulidor y otras herramienta cometió varios robos.

Entre ellos en dos ocasiones a un jardinero de niño el pasado mes de septiembre.

Además a inicios del presente año, forzó el acceso a un consultorio dental y se apoderó de varios artículos.

En videos compartidos por los afectados a través de las redes sociales, se observa cuando sacó un frigobar, computadora personal y una caja fuerte.

El presunto ladrón fue entregado al Ministerio Público para su investigación y posible consignación ante un juez de control.