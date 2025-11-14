Utiliza botón de pánico y logran detención de asaltantes

Una mujer, víctima de robo, utilizó el botón de alerta para reportar que dos hombres la habían despojado de sus pertenencias en la colonia Acero

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras ser despojada de su bolso, una mujer utilizó el botón de pánico y los delincuentes fueron capturados minutos después por policías de Monterrey

Los hechos ocurrieron en las calles de Madero y Prolongación Reforma, cuando la víctima salió del parque fundidora.

Cuando caminaba por estas calles, fue interceptada por dos sujetos, de los cuales uno de ellos la amenazo con una navaja tipo Cúter y la despojaron de su bolso.

Asustada por los hechos, se dirigió hasta la avenida Colón donde accionó el botón de pánico que existe en un parque.

Luego de narrar lo sucedido a la policía, varias unidades fueron desplegadas hacia ese sector.

Apoyados por cámaras de seguridad del C-4 , las autoridades, ubicaron a quienes fueron identificados como Alberto Tadeo y Edson Jahir.

Los dos sujetos fueron detenidos a unas cuadras del lugar de los hechos.

Los inculpados fueron copados y no tuvieron tiempo de intentar escapar, ambos fueron trasladados a las celdas de esta corporación