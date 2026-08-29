Útiles escolares: comienzan las compras de último momento

Cientos de padres saturaron los comercios para surtir las listas escolares de cara al inicio del ciclo académico este lunes.

Previo al regreso a clases, la compra de útiles escolares arreció desde este viernes.

Padres de familia de alumnos de educación básica se dieron a la tarea de surtir las listas de lo que requieren los menores para el retorno a las aulas para el ciclo educativo 2026-2027.

El arranque del nuevo período escolar será este lunes 31 de agosto, y los menores de preescolar, primaria y secundaria deben ir ya con los útiles escolares.

Los establecimientos comerciales registraron largas filas por parte de quienes durante el período vacacional no pudieron adquirir las libretas, lápices, cuadernos, colores, borradores, tijeras, mochilas y demás.

Para este sábado y domingo se prevén más compras de última hora, lo que saturará los negocios.