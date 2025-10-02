¿Usted gusta? Hoy es el Día Internacional del Café

En torno a una deliciosa taza de café, todos arreglamos el mundo y se comparten muchas vivencias y secretos.
Hoy es el Día Internacional del Café, bebida caliente por excelencia, que nos seduce por su sabor y su olor.
Sin duda, es el estimulante que nos ayuda a despertar.
Hay diversos tipos:
El tradicional americano.
El que no puede faltar: el descafeinado.
El suculento café de olla.
El delicioso lechero.
Y el más atractivo por espumoso: el capuchino.
Irene lleva años preparando esta bebida humeante, y sirviéndolo en el Restaurante Palax.
Gracias a expertas como Irene, los clientes se deleitan.
¿Y sabe usted cuál es el café más rico?
El mejor es el que usted se saboree.
¿Usted gusta ?