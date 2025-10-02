Info 7 Logo
¿Usted gusta? Hoy es el Día Internacional del Café

Por: Olivia Martínez

01 Octubre 2025, 08:39

Cada 1 de octubre se rinde homenaje al cafe, que es una de las bebidas más consumidas y populares del mundo en sus diversas vsriedades

En torno a una deliciosa taza de café, todos arreglamos el mundo y se comparten muchas vivencias y secretos. 

Hoy es el Día Internacional del Café, bebida caliente por excelencia, que nos seduce por su sabor y su olor.

Sin duda, es el estimulante que nos ayuda a despertar.  

Hay diversos tipos: 

El tradicional americano.

El que no puede faltar: el descafeinado.

El suculento café de olla.

El delicioso lechero. 

Y el más atractivo por espumoso: el capuchino.

Irene lleva años preparando esta bebida humeante, y sirviéndolo en el Restaurante Palax. 

Gracias a expertas como Irene, los clientes se deleitan.

¿Y sabe usted cuál es el café más rico? 

El mejor es el que usted se saboree.

¿Usted gusta ?

