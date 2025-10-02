¿Usted gusta? Hoy es el Día Internacional del Café

Por: Olivia Martínez 01 Octubre 2025, 08:39 Compartir

Cada 1 de octubre se rinde homenaje al cafe, que es una de las bebidas más consumidas y populares del mundo en sus diversas vsriedades

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En torno a una deliciosa taza de café, todos arreglamos el mundo y se comparten muchas vivencias y secretos. Hoy es el Día Internacional del Café, bebida caliente por excelencia, que nos seduce por su sabor y su olor. Sin duda, es el estimulante que nos ayuda a despertar. Hay diversos tipos: El tradicional americano. El que no puede faltar: el descafeinado. El suculento café de olla. El delicioso lechero. Y el más atractivo por espumoso: el capuchino. Irene lleva años preparando esta bebida humeante, y sirviéndolo en el Restaurante Palax. Gracias a expertas como Irene, los clientes se deleitan. ¿Y sabe usted cuál es el café más rico? El mejor es el que usted se saboree. ¿Usted gusta ?