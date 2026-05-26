Usan vía pública de basurero, en la colonia Moderna

Montones de escombro y basura saturan la Privada Fresno, entre la avenida Félix U. Gómez y la calle Violeta, afuera de una bodega de autopartes

Un macrobasurero invade calle y banqueta, en la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey.

Esto sucede en la Privada Fresno, entre la avenida Félix U. Gómez y la calle Violeta.

Montones de escombro, un sillón viejo, un ropero inservible, restos de ropa, ramas y colchones mojados saturan este espacio de la vía pública, afuera de una bodega de autopartes.

Los vecinos reportaron ante Info7 que esta práctica, de tirar los desechos en sitios indebidos, es recurrente en la zona.

Aseguraron que las cuadrillas de Servicios Públicos del municipio regio ya han acudido a limpiar en otras ocasiones, pero personas no identificadas vuelven a las andadas.

Relataron que llegan en camionetas, triciclos y carritos del mandado a tirar en ese sitio lo que ya no sirve.

Esto provoca un foco de infección, además de que afea el sector.

Por eso, le pidieron a la autoridad limpiar y ejercer vigilancia periódica para evitar que esta práctica se repita.