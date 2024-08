Usan taxis colectivos por falta de camiones hacia San Pedro

Ante la falta de unidades de transporte público, usuarios se ven obligados a tomar taxis colectivos desde el Centro de Monterrey hasta sus trabajos en el municipio de San Pedro.

Es en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Reforma donde se ofrece este servicio con un costo entre los $25 y $30 pesos.

Las personas hacen filas dependiendo de la zona a la que se dirigen, como Valle Oriente o San Agustín, y abordan en grupos de cuatro.

“En el camión se batalla todos los días, por eso tomamos el taxi colectivo”, dijo Eduardo Santillán, “En las mañanas las rutas van muy llenas, se tardan mucho y uno tiene que buscar otras alternativas para poder moverse”.

Durante un recorrido realizado este jueves, INFO7 encontró como las filas para abordar los automóviles particulares comienzan a formarse desde las 6:00 de la mañana.

Cada taxi demora en llegar de 5 a 10 minutos, por lo que quienes se dirigen a San Pedro prefieren utilizar ese servicio en lugar de aguardar hasta más de una hora por un camión.

Y que las principales rutas son la 113-Túnel, y la 30-El Barro, que presentan una saturación en horas pico, sobre todo durante la mañana.

Al visitar las paradas de ambos ramales, se encontró como una imagen común es la de filas más largas que las de los taxis, y personas viendo cómo el camión no los sube ante lo lleno que va.

“Ya no lo alcancé, me dejó, me toca mucho esto, a veces voy parada, otras sentada, pero nada le podemos hacer”, dijo Guadalupe, en la parada del 113.

Así, quienes trabajan en San Pedro y viven fuera del municipio deben gastar más de lo que deberían o arriesgarse a llegar tarde afectando sus empleos.

“Son taxis todos los días, pero en las filas del camión son más de 100 gentes, la verdad deberían poner atención aquí, la problemática es diaria y son muchos los trabajadores que estamos afectados”, lamentó Antonio Mosqueda.

