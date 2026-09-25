Usan de megabasurero costado de vías del tren en la Nueva Madero

Vecinos solicitaron al municipio de Monterrey que limpie la zona y aplique medidas para que nadie más utilice ese espacio para dejar desechos

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A un costado de las vías del tren, en la colonia Nueva Madero, en Monterrey, personas irresponsables usan como basurero la vía pública, dejando todo tipo de triques inservibles y hasta una enorme televisión descompuesta.

Esto sucede en la Privada 21 de Marzo, entre la Vía a Tampico y la calle Maclovio Herrera.

Hay basura de todo tipo, lo que genera un foco de insalubridad, y hasta montones de escombro.

Los colonos aseguraron que ellos han tenido que pagar de su bolsa a particulares para limpiar la zona.

"De la noche a la mañana se hizo un basurero y pagamos 800 pesos por limpiar, es un carrito que levanta todo y se lo lleva, ha habido como tres o cuatro quemazones, entonces en la madrugada vienen y tiran eso, son carros que vienen, camionetas”, dijo una vecina.

En la zona hay un anuncio del municipio regio donde se advierte que la multa por tirar basura en sitios indebidos es de hasta 45 mil pesos, pero nadie le hace caso.

-¿Cuánto tiempo tiene que el Municipio no limpia?, se les preguntó a los colonos.

-Uh, ya tiene mucho. El municipio tiene como un mes que vino y lo puso (el anuncio), pero no limpió. No limpió, esa basura esta desde cuando el Municipio lo puso”, sostuvo una vecina que reside enfrente.

Además, el macrobasurero atrae a los malvivientes.

Por eso, le pidieron al municipio regio aplicarse con la limpieza.

"Ojalá y vengan y hagan limpieza… ya tiene rato (que el municipio) no limpia”, expresó otra vecina.

Aseguraron que la diputada local del PRD, Perla Villarreal, hizo un evento ahí, pero no limpió.

"Vino Perla Villarreal, ella hizo adentro (de un local aledaño) un evento y entonces yo le hablé para afuera y le dije: "Oiga, si usted va a hacer un evento, procure que esté limpio y limpie todo el mugrero”, sostuvo.

Ese tramo, por ser el derecho de paso del tren, es de jurisdicción federal, pero los vecinos ya no aguantan la insalubridad, independientemente de a qué nivel de autoridad le corresponda limpiar.

Así que le pidieron, o más bien le rogaron, al municipio regio que limpie el punto y aplique medidas para que nadie más utilice ese espacio como un muladar.