Usan baldío como basurero, en la Col. Niño Artillero

Por el descuido, la maleza ya creció mucho y la proliferación de hierba favorece la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Un terreno baldío abandonado es utilizado como basurero donde personas sin conciencia arrojan todo tipo de desechos, en la colonia Niño Artillero, en Monterrey.

El predio, que está delimitado por malla ciclónica, se ubica en la calle José Timoteo L. Rosales, entre las calles Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta.

Por el descuido, la maleza ya creció mucho y la proliferación de hierba favorece la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Hay montones de tierra que fueron depositados ahí.

El predio abarca, de frente, el equivalente a unas seis casas.

En la banqueta también hay montones de triques inservibles, como restos de muebles, llantas viejas y hasta un inodoro.

Aunque el terreno quedó protegido con malla ciclónica, terceros no identificados avientan la basura por arriba de la tela de alambre.

La maleza crecida ya es un problema pues su enorme tamaño hace que proliferen todo tipo de alimañas.

Los vecinos aseguraron que hay muchos zancudos, arañas y restos de animales muertos .

Por eso, le le pidieron al municipio de Monterrey limpiar la propiedad y localizar al propietario para que implemente medidas para que deje de ser un tiradero colectivo.

Aseguraron que el camión recolector de basura del municipio regio sí pasa con mucha frecuencia por la colonia.

Aclararon que las cuadrillas de trabajadores de Servicios Públicos, que han solicitado en anteriores reportes, sí han limpiado el punto, pero terceras personas que no tienen conciencia vuelven a las andadas, dejando la basura en donde no se debe.