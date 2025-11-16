Urna con cenizas es encontrada dentro de mochila en el Centro

Una mujer que caminaba por la zona fue quien observó la mochila colocada en la banqueta, sin que hubiera personas cerca que indicaran ser sus propietarios.

Un hallazgo poco común sorprendió a transeúntes y autoridades la mañana de este sábado en el Centro de Monterrey, luego de que una persona reportara la presencia de una mochila abandonada que contenía una urna de madera con cenizas humanas. El objeto, que a simple vista parecía un bolso olvidado, terminó convirtiéndose en el punto central de un operativo municipal al confirmarse su contenido.

De acuerdo con los primeros reportes, el descubrimiento ocurrió minutos antes de las 11:00 horas sobre la acera poniente de la avenida Pino Suárez, casi en su cruce con la calle Reforma, justo a un costado del acceso peatonal de un estacionamiento perteneciente a una institución bancaria.

Fue una mujer que caminaba por la zona quien observó la mochila colocada en la banqueta, sin que hubiera personas cerca que indicaran ser sus propietarios. Al acercarse, notó que se trataba de un objeto aparentemente olvidado y decidió alertar a la Policía Municipal.

Al llegar al sitio, los elementos confirmaron que la mochila portaba el logotipo de un partido político y presentaba señales de haber sido dejada intencionalmente o, en su defecto, extraviada. Al revisarla, localizaron una urna pequeña elaborada en madera, la cual tenía inscrito el nombre de Norma N.

Además, junto a ella se encontró una credencial de elector correspondiente a un hombre identificado como Jorge N., de 42 años de edad y con domicilio registrado en la colonia Fomerrey 112, en Monterrey. Las autoridades consideran que podría tratarse del hijo de la mujer cuyos restos reposaban en la urna, aunque dicha relación deberá ser confirmada por los familiares.

Ante la naturaleza del objeto hallado, la Policía Municipal trasladó la mochila, la urna y los documentos a la comandancia central, donde permanecerán bajo resguardo. La intención es que los familiares puedan acudir a identificarlos y recuperarlos una vez que se dé aviso oficial o que los propios interesados reconozcan la pertenencia a través de versiones difundidas en medios o redes sociales.

Aunque no se encontraron signos de daño, manipulación indebida o indicios que sugieran un acto delictivo, autoridades señalaron que es inusual que una urna con cenizas sea abandonada en un espacio público transitado. Por ello, se presume que el hecho pudo deberse a un descuido, un extravío accidental o incluso a que la mochila fuera olvidada en un vehículo o sitio previo y posteriormente dejada en ese punto por terceros que desconocían su contenido.