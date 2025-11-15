Urgen reglas claras para destrabar inversiones: Andrés Mijes

El alcalde de Escobedo señaló que uno de los principales retos para atraer inversiones es ofrecer certeza jurídica desde lo local

Las inversiones, tanto de empresas extranjeras como nacionales, incluidas las pequeñas y medianas, suelen frenarse por problemas de desarrollo urbano e infraestructura, afirmó el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, durante un encuentro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Nuevo León con diputados federales y senadores de Morena, así como alcaldes metropolitanos.

“Donde más trabas hay en la inversión es en el tema de desarrollo urbano, permisos que tardan ocho meses, un año o hasta dos años en otorgarse. Eso ralentiza la inversión y evita que podamos tener un mercado interno fuerte”, advirtió.

Mijes señaló que uno de los principales retos para atraer inversiones es ofrecer certeza jurídica desde lo local.

Explicó que, en Escobedo, se diseñó un distrito industrial con reglas claras que impiden que futuras administraciones autoricen desarrollos habitacionales en zonas destinadas a la industria.

“Lo que provoca mezclar usos de suelo son conflictos políticos y el malestar de los residentes, y al final quien termina saliendo es el empresario, que debe buscar otro lugar para instalarse”, comentó.

Por ello, el alcalde enfatizó la necesidad de definir con precisión las normas que rigen la inversión en cada zona, así como las facilidades, la infraestructura requerida y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

“Por ejemplo, en un terreno aguas arriba se asienta una empresa y dirige sus aguas pluviales hacia los lotes inferiores; cuando llega el último a construir su empresa, termina teniendo que hacer toda la obra pluvial”, explicó.

Mijes también destacó los avances en agilización de trámites en Escobedo, donde los permisos pueden otorgarse en cinco días si la documentación está en orden, gracias a procesos totalmente digitalizados.