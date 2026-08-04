Urgen especialistas fortalecer transporte público en San Pedro

Especialistas advierten que mejorar la movilidad reduciría el flujo de autos foráneos y ayudaría a disminuir los accidentes viales

La “fiebre” de choques en San Pedro estaría relacionada no solo con los vehículos locales, sino también con la alta cantidad de automóviles foráneos que circulan diariamente por sus calles, pues, de acuerdo con mediciones oficiales, se estima que tres de cada cuatro vehículos provienen de otros municipios.

Según expertos, esta situación se agrava debido a que el municipio carece de medios masivos de transporte público, por lo que consideran urgente invertir en proyectos como un teleférico o cablebús, alternativas que resultarían menos invasivas y costosas que una línea del Metro y que podrían transportar a miles de personas diariamente.

Tan solo un teleférico que conecte San Pedro con Monterrey, como el Metrocable propuesto por el exalcalde regio Luis Donaldo Colosio, permitiría retirar de circulación el 14% de los 200 mil vehículos “extras” que transitan diariamente por el municipio, según un análisis de Info 7.

El investigador de la Facultad de Economía de la UANL y especialista en movilidad, Jorge Moreno, señaló a Info 7 que contar con un sistema de transporte público cómodo y bien conectado podría ayudar a reducir la incidencia de accidentes en San Pedro.

“En San Pedro no hay acceso a transporte público; hay tres o cuatro rutas que circulan de vez en cuando”.

“Si se logra una conectividad segura, cómoda y frecuente en los puntos de acceso clave para San Pedro, como centros comerciales, universidades y zonas de empleo importantes, como Valle Oriente, creo que cualquier persona estaría dispuesta a cambiar su medio de transporte por el transporte público”, detalló.

Por su parte, Luisa Peresbarbosa, integrante de la asociación civil Movimiento de Activación Ciudadana (Movac), señaló que San Pedro no puede mantenerse ajeno a las inversiones que se realizan en otros municipios en materia de transporte urbano.

“Parece que sí se invierte, pero para un solo sector y no para todos los rincones, incluso en San Pedro”.

“No se ha invertido en que las personas que tienen automóvil dejen de usarlo; se tiene que invertir en transporte público para todos los regiomontanos, no solo para algunos, y fomentar también otras formas de movilidad”, expuso.

Info 7 publicó este lunes que San Pedro es el municipio con más choques del país, de acuerdo con el reporte Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En San Pedro se registraron el año pasado 52.68 accidentes por cada mil habitantes, cifra que representa un 82% más que los 28.74 de Santiago, que ocupa el segundo lugar, y un 94% más que los 26.93 de Monterrey, ubicado en la tercera posición.

Sistema aéreo reiteraría 27,000 autos

Como alternativa para reducir la carga vehicular, Info 7 publicó una investigación en febrero de 2026 en la que se señala que la construcción de un sistema de cablebús permitiría retirar de circulación alrededor de 27 mil vehículos diarios, equivalentes al 14% de los 200 mil automóviles foráneos que ingresan cada día a San Pedro.

El proyecto fue planteado el 21 de febrero de 2024 y cuenta con un estudio de factibilidad.

La propuesta contempla conectar el centro de Monterrey y las colonias Independencia, La Campana y Altamira con la zona de Valle Oriente, en San Pedro.

De acuerdo con especialistas, el sistema ofrecería una alternativa de transporte para miles de personas que diariamente se desplazan entre ambos municipios, con el objetivo de reducir la congestión vial, disminuir los tiempos de traslado y desalentar el uso del automóvil particular.

Jorge Moreno agregó que existen tres factores que explican la alta incidencia de accidentes en San Pedro: una mayor cantidad de vehículos en circulación que en otros municipios, una población relativamente pequeña pero con alta posesión de automóviles y, como tercer elemento, que la mayoría de los conductores cuenta con póliza de seguro para hacer frente a percances viales.

Plantean ampliar red de ciclopistas

La especialista en movilidad, Luisa Peresbarbosa, señaló que, además de fortalecer el transporte público, San Pedro requiere ampliar su infraestructura ciclista.

“San Pedro tiene un área de oportunidad; también se deben construir más kilómetros de ciclovías, como lo han hecho ciudades como la Ciudad de México y Guadalajara”.

“Si se comparan los kilómetros de ciclovías que existen en esas ciudades con los de Monterrey, no entiendo por qué, siendo una de las ciudades más importantes del país, no se fomenta más este tipo de movilidad”, explicó.

Circuitos gratuitos

Para atender la demanda ciudadana de movilidad, el municipio de San Pedro ha lanzado un sistema de transporte público gratuito que abarca todo el municipio.

Este sistema consta de nueve circuitos que conectan diversas zonas clave de la ciudad, como áreas residenciales, educativas, comerciales y recreativas.

Recientemente, el municipio sumó nuevas unidades para dar servicio a estudiantes que se dirigen a Ciudad Universitaria y a los campus ubicados en Mederos y la Unidad Médica.

A pesar de estos cambios, especialistas señalan que no solo se requieren más unidades, sino también más alternativas de movilidad para atender la alta demanda.