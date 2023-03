Urgen activistas a inspeccionar empresa contaminante Álcali

La empresa Industria del Álcali, ubicada en García, emite partículas que afectan a miles de vecinos de al menos cinco colonias

Por: David Cázares

Marzo 30, 2023, 8:15

Ante la evidencia de que Álcali, de grupo Vitro, contamina García con polvos químicos y vapores, activistas urgieron a la Federación que intervenga.

Integrantes del Comité Ecológico Ambiental, asociación que organizó la marcha por un aire limpio durante el fin de semana, consideraron que urge inspeccionar las instalaciones de la compañía.

“Que se hagan las inspecciones pertinentes por parte de la Profepa para revisen las emisiones de esa empresa y ver si está en cumplimiento. Lamentablemente las autoridades Federales en Nuevo León han sido ausentes, ellos no viven aquí, no respiran aquí, entonces no les interesa”, dijo la activista Ana Teresa Flores.

INFO7 publicó esta semana cómo desde Álcali vuelan partículas finas desde un cúmulo gigante de salmueras que terminan por afectar las vías respiratorias de vecinos de al menos cinco colonias.

La también integrante del Comité, María Enríquez, dijo que la autoridad estatal no tiene porque esperarse a que la Federación intervenga, pues si las imágenes hablan por sí solas y la contaminación es evidente, la Secretaría de Medio Ambiente local debe entrarle al tema activamente.

“Uno de los supuestos legales que tiene el Gobierno para generar multas es cuando hay contaminación ostensible, entonces habiéndola debería razones suficientes para poder inspeccionar”, dijo.

PRESENTARÁN PLAN MAESTRO

Tras la marcha del fin de semana para exigir aire limpio, el gobernador de Nuevo León informó a activistas y ciudadanos que a mediados de abril presentará un plan maestro contra la contaminación.

Al encuentro asistieron integrantes de los colectivos Yo Respiro MTY y Comité Ecológico Integral, quienes organizaron la marcha por un aire limpio el pasado domingo.