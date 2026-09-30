Urge NL vivienda accesible ante caída poblacional en municipios

El Gobierno estatal plantea impulsar vivienda accesible y coordinación entre municipios para frenar el crecimiento de la mancha urbana

Al destacar la caída poblacional en San Nicolás, Monterrey y Guadalupe -a la par del crecimiento exponencial en la periferia- el Gobierno de Nuevo León urgió a promover proyectos asequibles de vivienda en la metrópoli, pero advirtió que se requiere la coordinación con los municipios.

Y es que de acuerdo con la Encuesta Intercensal, publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2020 al 2025 el territorio nicolaíta perdió 30 mil 165 habitantes; el guadalupense 11 mil 344, y la capital del estado 7 mil 151.

"Necesitamos no permitir que se siga despoblando cuando se tiene toda una superficie perfectamente consolidada, habría que pensar seriamente en redensificar”, dijo Montiel Amoroso, director del Instituto de la Vivienda, “es evidente que ya no existe más tierra donde crecer, pero sí se puede crecer para arriba.

"Los nuevos pobladores que existen fueron expulsados por no alcanzar el costo de la vivienda que ellos pueden pagar”.

En ese sentido, durante rueda de prensa, declaró que es urgente reformar las disposiciones estales y municipales.

"Tendríamos que pensar en una modificación completa a la ley de asentamientos, pero eso implica sí o sí, forzosamente la coordinación metropolitana.

"Si no tenemos una sola visión de lo que es el crecimiento de estos 16 municipios que la conforman, pues cada alcalde va a seguir pensando que lo que está reglamentando es lo correcto", agregó.

El funcionario destacó además que el reto más importante en cualquier plan para evitar extender la mancha urbana es hacer asequible la vivienda dentro de la metrópoli.

"Es urgente ante estos datos acelerar el tema de la coordinación metropolitana para ya no extender más la mancha urbana y sobre todo hacer asequible la vivienda porque cada vez nos vamos a enfrentar a ese reto más importante.

"Nuestra prioridad son los grupos más vulnerable, (que perciben) entre uno y dos salarios mínimos", enfatizó.