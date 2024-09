Urge Ivonne Álvarez deshierbe de plazas en norponiente regio

La Diputada local del PRI, Ivonne Álvarez García a través de un exhorto exigió al municipio de Monterrey que realice brigadas urgentes de deshierbe en los parques públicos de todas las colonias del norponiente de Monterrey.

La legisladora del Distrito 1 manifestó que es esencial que el municipio de regio implemente campañas de prevención en pro de la salud de los vecinos para evitar que la población se contagie de dengue clásico, hemorrágico, zika o chikungunya.

Álvarez García destacó que las lluvias registradas durante los últimos días han propiciado el crecimiento de la hierba, que, aunado al abandono de servicios públicos del Municipio, en los parques se incrementó la proliferación de mosquitos causantes de la propagación del dengue, zika y chikungunya.



“A través de los recorridos que he realizado por el Distrito 1, los vecinos de las colonias Fomerrey, Los Barrios, La Alianza, San Bernabé, CROC y Solidaridad me han manifestado el mal estado en el que se encuentran las plazas públicas”, resaltó la legisladora tricolor.



La Diputada priísta señaló que aún no existe una vacuna o medicamento que evite la infección por el virus de estas tres enfermedades, por lo que es sumamente importante, que se acaten las medidas de saneamiento básico.

